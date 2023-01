Djamila Rowe: Drucker & Botox? Das hat sie mit den 100.000 Euro vor!

Während der RTL-Pressekonferenz plauderte die Visagistin nun aus, was sie mit ihrem Gewinn vorhat: "Ich wünsche mir einen Urlaub mit meinen beiden Kindern. Das wäre so etwas, was ich auf alle Fälle vorhabe zu machen. Das konnte ich bisher nicht tun, da ich ja alleinerziehend bin." Trotzdem möchte sie mit dem Geld sparsam umgehen: "Das Geld ist mitunter natürlich auch für die Ausbildung meiner Tochter später, das heißt – das wird nicht gleich verballert, ich werde damit sorgsam umgehen.", erklärt Djamila.

Trotzdem betont sie, dass sich trotz ihres neuen Reichtums nicht viel ändern werde: "Ich gehe auch weiterhin übrigens beim Discounter meine Lebensmittel holen, ich werde jetzt hier nicht völlig durchdrehen.", sagt Djamila.

