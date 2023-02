Djamila Rowe: So rührend war das erste Aufeinandertreffen mit ihrem Sohn!

Bei "Punkt 12" trafen die Dschungelkönigin und ihr Sohn das erste Mal seit ihrer Teilnahme wieder aufeinander. Plötzlich war ihr Sohn Jeremy zu Gast in der "RTL"-Sendung und überraschte seine Mama. "Willst du mich verarschen?", reagierte die 55-Jährige erst einmal und umarmte ihren Sohn. "Du bist hier mit deiner Mutter", freute sich Djamila anschließend.

Ihrem Sohn fiel das Ganze trotzdem nicht ganz leicht und kostete ihn viel Überwindung. Im Gespräch verrät Jeremy nämlich, dass Fernsehen nicht so sein Ding sei. Auch dass seine Mutter die neue Dschungelkönigin ist, realisiert er noch nicht so ganz: "So wirklich angekommen ist es noch nicht […]. Ich bin gespannt, was du daraus machst", sagt er zu seiner Mutter.

Der Dschungel hat Spuren bei den Stars hinterlassen. Seht im Video den direkten Vorher-Nachher-Vergleich.