Djamila Rowe: Traurige Beichte nach Dschungel-Sieg!

Djamila Rowe hat es geschafft und das diesjährige Dschungelcamp gewonnen. Die eigentliche Ersatzkandidatin konnte die Zuschauer mit ihrer selbstironischen Art von sich überzeugen und letztendlich die Dschungelkrone mit nach Hause nehmen! Doch bereits während ihrer Zeit im Camp ließ Djamila durchblicken: Sie hatte es nicht immer leicht. Jetzt spricht sie in der RTL-Sendung "stern TV" darüber, was sie aus dem Dschungel mitnehmen konnte und was möglicherweise ihr Erfolgsrezept gewesen sein könnte.

Auch interessant