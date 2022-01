"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus": Die 7 peinlichsten Dschungelcamp-Momente aller Zeiten!

Der Protz-König

Bastian Yotta sah sich selbst schon als Dschungel-König 2019. Doch so richtig geklappt hat das nicht! Vielleicht lag es daran, dass sich der selbst ernannte Motivationscoach durch seine peinlichen Momente der Selbstinszenierung die Sympathie der Zuschauer verspielte. Yotta startete jeden Morgen mit seinem "miracle morning"-Ritual in den Tag und versuchte sich selbst und seine Mitstreiter mit Sprüchen wie "I am a love magnet" oder "I'm strong. I'm healthy. And full of energy." zu motivieren. Doch so richtig sympathisch machte das den Muskel-Matscho nicht. Er folgte kurz vor dem Finale das bittere Aus. Aber nach der Show kam es nochmal richtig dicke: Gegen Bastian Yotta wurde eine Klage erhoben, denn er soll das Morgenritual geklaut haben. Peinlicher geht es ja wohl kaum!