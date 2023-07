Dolly Buster: Erschütternde Beichte des Erotikmodels

2017 erlitt Dolly Buster einen Hörsturz, von dem sie sich bis heute nicht erholt hat. Ein starker Tinnitus begleitet sie seither durch den Alltag, trieb sie sogar in die Depression und Schmerzmittel-Abhängigkeit. Gerne würde sie wieder fürs Fernsehen arbeiten, doch die Gesundheit lässt es nicht zu. Die Hoffnung auf Heilung hat sie aufgegeben: "Natürlich wünsche ich mir mein altes Leben zurück. Ich wäre gerne wieder aktiver. Aber man kann sich nur das wünschen, was man auch körperlich schafft", erzählt Dolly bei der Jubiläumsparty ihrer Freundin Olivia Jones. "Meine Gesundheit wird nie wieder so sein, wie sie einmal war." Selbst Medikamente helfen nicht mehr. "Ich will nicht jammern. Es gibt auch Vorteile: Heute kann ich im Urlaub einfach mal dasitzen und das Meer beobachten. Früher war ich in Gedanken immer nur mit anderen Dingen beschäftigt. Ich empfinde es als große Freiheit, nur noch ich selbst zu sein." Und die Dolly daheim hat auch wenig zu tun mit der aufgedonnerten Sex-Bombe: "Zuhause sitze ich ungeschminkt im Bademantel mit Katze auf dem Schoß auf dem Sofa", sagt sie lachend. "Der Einzige, der mich so erkennt, ist mein Postbote."