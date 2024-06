Donald Sutherland: Der Hollywood-Star ist tot! Was war die Todesursache?

Donald Sutherland ist im Alter von 88 Jahren nach einer langen Krankheit in Miami gestorben. Sein Sohn Kiefer Sutherland (57) verkündete die traurige Nachricht auf X (ehemals Twitter): "Schweren Herzens teile ich Ihnen mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist", schrieb der Schauspieler. "Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Er hat sich nie von einer Rolle einschüchtern lassen. Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen. Ein gut gelebtes Leben." Donald Sutherland hinterlässt fünf Kinder und drei Ehefrauen.