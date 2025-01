Donald Trump: Das Geheimnis hinter seiner außergewöhnlichen Haarpracht

Laut "Page Six" ist Donald Trump dafür bekannt, die Farbe in seinen Haaren nicht lange genug einwirken zu lassen. Er sei zu ungeduldig und halte es oft nicht lange genug auf dem Friseurstuhl aus. Wenn es dem Präsidenten zu lange dauert, dann müssen die Friseure die Haarfarbe oft frühzeitig rauswaschen. So führt es dazu, dass die Farbe ungleichmäßig auf Trumps Kopf eingewirkt ist und somit seine Haarfarbe variiert. Doch das ständige Haarefärben hat noch einen anderen Grund: Laut einer Quelle aus Donald Trumps Umfeld möchte der 77-Jährige durch seine gefärbten Haare ein jüngeres Erscheinungsbild erzielen.

Trumps Frisur hat sich in den letzten Jahren wahrlich zu seinem persönlichen Markenzeichen entwickelt. So bleibt der Präsident der Vereinigten Staaten, wenn er nicht aufgrund politischer Entscheidungen Gesprächsthema ist, dann auf alle Fälle aufgrund seiner Haare im Gespräch.