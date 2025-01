Donald Trump: Geheimnis gelüftet! Deshalb ist sein Gesicht wirklich so orange

Trump wurde schon vor Jahren mit seinem merkwürdigen Hautton konfrontiert, sagte allerdings immer, dass Energiesparlampen Schuld an der Farbe seines Gesichts wären: "Das Licht ist nicht gut, ich sehe immer orange aus."

Doch ein wenig nachgeholfen hat Trump natürlich doch: Da er, so seine eigenen Worte, die "weißeste Haut" habe und es nie schaffe "in die Sonne zu gehen", musste künstliche Bräune her. Auch seine Visagistin, die Französin Audrey Lefevre, bestätigte Trumps blassen Hautton. Gegenüber der "Bild" sagte sie, er sei "so blass wie ein Albino" und erklärt daraufhin, dass sein Teint, KEIN Make-up sei, sondern auf Selbstbräuner zurückzuführen. "Es liegt mir am Herzen, auch im Namen aller Kolleginnen zu sagen, dass keine professionelle Visagistin verantwortlich ist für seinen orangen Teint", erklärt sie. "Das ist Selbstbräuner!"