Donald Trump: Erschütternde Alkohol-Beichte!

Fred Trump sei ein toller Mensch gewesen. Der Präsident erklärt, dass er nicht nur gutaussehend war, sondern auch eine fantastische Persönlichkeit hatte. Doch seine Alkoholsucht hat ihn am Ende das Leben gekostet. "Er hatte ein Problem mit Alkohol. Er hat mir ständig gesagt: ‚Trink nicht‘!", so Donald Trump ernst. Dabei war Fred Trump ein wichtiger Mensch in seinem Leben. "Ich hatte jemanden, der mir eine Richtung vorgegeben hat", erklärt der 71-Jährige weiter.