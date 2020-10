Donald Trump: Jetzt rückt Melania mit der ganzen Wahrheit raus!

Trumps Sohn hatte Corona

Jetzt verrät Melania, dass sogar ihr Sohn Barron positiv auf Corona getestet wurde! "Wie so viele Eltern in den vergangenen Monaten konnte auch ich nicht anders, als zu denken: 'Was ist mit morgen oder übermorgen?' Meine Befürchtung erfüllte sich, als er erneut getestet wurde und der Test positiv ausfiel", verrät sie in einer offiziellen Erklärung des Weißen Hauses. Große Probleme scheint er jedoch nicht gehabt zu haben. "Zum Glück ist er ein starker Teenager und zeigte keine Symptome."

Melania hat es jedoch heftig erwischt. "Ich hatte Körperschmerzen, Husten und Kopfschmerzen und habe mich die meiste Zeit extrem müde gefühlt", klagt die 50-Jährige. Mittlerweile scheint sich die Familie jedoch wieder erholt zu haben...

Meryl Streeps emotionale Rede gegen Donald Trump seht ihr im Video: