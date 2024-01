Dschungel-Star Fabio Knez: Dafür gibt es Ärger mit Freundin Darya!

Mit seinem kultigen Look aus Bademantel und Badehosen machte sich Fabio Knez im TV einen Namen. 2022 buhlte er bei seiner Teilnahme bei "Make Love, Fake Love" um Yeliz Koc - und scheiterte. 2023 suchte er bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" nach dem perfekten Match. Diesmal mit Erfolg! Denn in der Show lernte er seine jetzige Freundin, die Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Darya Strelnikova, kennen. Nun wagt sich der Staubsaugerverkäufer in den Dschungel.

Damit Fabio dort nicht über die Strenge schlägt, hat Darya schon im Vorfeld klare Regeln aufgestellt. Dass ihr Freund sein aus seiner Sicht "unverwechselbares, wunderschönes Äußeres" zeigt, sei für die Blondine wohl in gewissem Rahmen in Ordnung. Doch es gebe Grenzen.

Was sie ihm nie verzeihen würde? "Wenn ich mein bestes Stück in die Kamera halte", grinst der 30-Jährige im Gespräch mit InTouch. "Am Ende würde sie mir alles verzeihen, zumal ich auch nichts Unverzeihliches wie ein Auswärtsspiel machen würde", stellt er jedoch klar. Ob Fabio sich daran hält? Wir sind gespannt!

Das Dschungelcamp 2024 startet am Freitag, den 19. Januar, um 20.15 Uhr bei RTL.

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp Broadcast-Channel von InTouch Online!