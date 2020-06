Dschungelcamp 2016: Menderes Bagci soll eine Darmkrankheit haben

hat bei DSDS seinen großen Auftritt gehabt und nun geht der Dauer-Kandidat ins Dschungelcamp.

Wie kürzlich jedoch bekannt wurde, ist Menderes Bagci krank.Wie RTL-„Explosiv“ berichtet, soll es sich angeblich um eine Darmerkrankung handeln. Was der Sänger aber genau hat, wollte er noch nicht verraten. „Vielleicht möchte ich mit den Kandidaten im Camp über die Krankheit sprechen“, sagte Menderes Bagci in dem Magazin.

Medienmanager Markus Krampe weiß, was Menderes Bagci für eine Krankheit hat. „Das ist nicht ohne und die Zuschauer werden es merken. Das wird bei Stresssituationen an die Substanz gehen, insbesondere bei üblem Essen, was im Dschungel auf den Teller kommt“, so der Manager. „Ich glaube, er wird nicht lange durchhalten. Mich würde es wundern, wenn er lange drin bleibt“, erklärt Markus Krampe gegenüber „Explosiv“.

Wie krank Menderes Bagci wirklich ist, werden die Zuschauer offenbar erst im Laufe des Dschungelcamps erfahren.