Dschungelcamp 2018: Dieser Politiker ist Kattia Vides Freund!

Bevor Kattia Vides ins Dschungelcamp gezogen ist, war sie eigentlich offiziell Single. Doch wie "Bild" nun aufgedeckt hat, stimmt das gar nicht. Denn Kattia hat sich einen Politiker geangelt!

Kattia Vides: Verliebt in Patrick Weilbach

Eigentlich wollte Kattia Vides im Dschungelcamp sogar auf Flirtkurs gehen, wenn der richtige Mann im Dschungelcamp wäre. Doch den hat sie offenbar schon außerhalb des Dschungels getroffen! Wie "Bild" berichtet, soll Kattia Vides nämlich seit sechs Monaten mit dem CDU-Politker Patrick Weilbach zusammen sein. Der 30-Jährige ist seit 2011 Kreisvorsitzender der Jungen Union Kassel. 2014 war er sogar der jüngste Landratskandidat der CDU in Deutschland! Seit 2016 ist Patrick Weilbach außerdem Kreistagsabgeordneter des Landkreises Kassel und Wirtschaftspolitischer Sprecher.

Vor der konstituierenden Stadtverordnetenversammlung noch schnell eine Runde mit dem Hund Posted by Patrick Weilbach on Montag, 18. April 2016

Dschungelcamp 2018: Patrick Weilbach unterstützt Kattia Vides

Doch wie findet es Patrick Weilbach eigentlich, dass Kattia Vides im Dschungelcamp ist? Er steht voll und ganz hinter ihr! "Ich bin froh, dass ich mit Kattia eine so nette, witzige und charmante Frau getroffen habe. Ich wusste am Anfang nichts von ihrer TV-Tätigkeit, bin aber froh, dass sie sich im Dschungelcamp so zeigt, wie ich sie kennengelernt habe. Wir werden den Kontakt danach intensivieren", verrät er "Bild".