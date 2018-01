Dschungelcamp 2018: Die erste Gage wurde enthüllt!

RTL hat die Kandidaten von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ offiziell bestätigt. Nun wurde auch die erste Gage enthüllt.

Tina York ist die kleine Schwester von Schlagerstar Mary Roos. Mit „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“ landete sie im Jahr 1974 ihren größten Hit.

In der Öffentlichkeit ist es um Tina York eher ruhig geworden. Nun bringt sie ihre Karriere wieder in Schwung und geht ins Dschungelcamp. Ihre Gage wurde jetzt auch enthüllt: Demnach soll sie laut der „Bild“-Zeitung satte 100.000 Euro bekommen.

„Ich habe mit meiner Schwester gesprochen und sie hat mir gesagt, sie hätte in kurzer Zeit noch nie so viel Geld verdient“, sagt Mary Roos in der „Bild“. „Ich drücke Tina ganz fest die Daumen und hoffe natürlich, dass sie Dschungelkönigin wird“, sagt ihre Schwester weiter. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 19. Januar um 21:15 Uhr.