Dschungelcamp 2024: Der Starttermin steht fest!

Auf der Social-Media-Plattform "Instagram" wurde nun endlich das Geheimnis gelüftet. Sender "RTL" verkündete voller Vorfreude: "Dieses Dschungelcamp wird der Brüller! Ab Freitag, den 19. Januar 2024 wird es wieder zum Schreien gut bei #RTL, denn 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' meldet sich live zurück. Seid ihr bereit?". Damit lüftet der Sender ein mehr oder weniger gut gehütetes Geheimnis.

Denn Ex-Dschungelbewohnerin Verena Kehrt plauderte bereits vor einigen Wochen auf ihrer "Instagram"-Seite aus: "Der Dschungel für nächstes Jahr beginnt jetzt, glaube ich, am 19. Januar, dann geht es los." Denn wie sie weiß: "Die Leute, die in den Dschungel gehen, fliegen dann wieder so am 1., 2. Januar los." Und weiter sagt sie gegenüber ihrem Verlobten Marc Terenzi: "Du bist ja auch für 'Die Stunde danach' eingeladen. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann." Vermutlich eher nicht, aber nun hat auch Sender "RTL" den Sendestart für den 19. Januar 2024 bestätigt.

Und dann müssen sich die Promis der diesjährigen Staffel den Herausforderungen des australischen Dschungels stellen. Dabei sind nach ersten Erkenntnissen Schauspieler Heinz Hoenig, "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff, Thorsten Legats Sohn Nico Legat und Cora Schumacher.