Dschungelcamp 2025 ohne Dr. Bob?

Es ist wieder soweit – die Dschungelabenteuer gehen in eine neue Runde. In den letzten Jahren mussten die Promis immer wieder mit diversen Gesundheitsproblemen und Ängsten kämpfen. Doch Dr. Bob war immer derjenige, der mit einem beruhigenden Wort und seiner Erfahrung dafür sorgte, dass niemand die Show mit ernsten körperlichen Schäden verließ. Fans erinnern sich noch gut an seine legendären Auftritte, bei denen er mit stoischer Miene Notfälle behandelte und dabei nie den Humor verlor. In der diesjährigen Staffel mussten die Fans der Sendung leider kurzzeitig auf den Arzt verzichten - doch jetzt kehrt er munter und motiviert zurück. "Ich packe bereits meine Koffer und freue mich darauf, die nächste Gruppe von Promis zu treffen.", kommentierte er unter der offiziellen Ankündigung der neuen Staffel auf Instagram.

Auch dieses Jahr wird die Dschungelcamp-Staffel alles bieten, was das Herz der Zuschauer höher schlagen lässt: spannende Prüfungen, Nervenkitzel und natürlich jede Menge Drama. Doch eines bleibt sicher – Dr. Bob wird wieder für die nötige Ruhe und Besonnenheit sorgen, wenn es mal wieder heikel wird. Ein Highlight der neuen Staffel, das die Fans auf jeden Fall erwarten dürfen!

Alles über den Dschungelcamp-Cast 2024, erfahrt ihr im Video: