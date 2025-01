Dschungelcamp: Die traurige Wahrheit! Darum traut Yeliz Koc ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht nicht!

Es ist erst der zweite Tag im Camp, doch schon jetzt wird es ganz intim – den Yeliz Koc (31) spricht über Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) und auch ihren eigenen Papa, der nie für sie da war.

Yeliz Koc spricht offen wie nie über Jimi Blue Ochsenknecht – und dessen Ex Laura-Marie Geissler

Yeliz und Jimi Blue waren von 2020 bis 2021 ein Paar, in dieser kurzen Zeit wurde die 31-Jährige schwanger – ein Happy End blieb jedoch aus. Noch vor der Geburt von Töchterchen Snow, trennte sich das Paar. Anfangs gab sich Jimi noch als Vorzeige-Papa, doch das änderte sich schnell. Das Ex-Paar schlitterte in einen fiesen Rosenkrieg und ließ kein gutes Haar an dem jeweils anderen. Wer am meisten darunter litt? Die kleine Snow! In einem Video erklärte der Schauspieler sogar, er sei nur ein "unfreiwilliger Erzeuger" gewesen. Worte, die einem das Herz brechen.

Mittlerweile haben Yeliz und Jimi aber wieder Kontakt. Das pikante: Jimi hat sich bei seiner Ex nach der Trennung seiner Verlobten Laura-Marie Geissler bei ihr gemeldet! "Er hat sich jetzt gemeldet, nachdem er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen war", so Yeliz zu Nina Bott. Das hakt natürlich auch Nina nach: War seine Ex Schuld an dem Kontaktabbruch? "Ja, doch, es lag auch an ihr", ist sich Koc sicher. Autsch!

Dann erzählt sie die ganze Geschichte: "Der Jimi hat sich tatsächlich bei mir gemeldet, bzw. bei meinem Anwalt vor ein paar Monaten und hat dann gesagt, dass er den Kontakt zu unserer Tochter haben möchte [...] Wir haben uns das erste Mal gesehen, ich habe dem keine Vorwürfe gemacht, ich habe nicht gefragt, was war los mit dir."

Seit zwei Monaten haben sie mittlerweile Kontakt "Wir haben uns gut verstanden, haben viel gelacht und ich habe ihn auf meine Sofa schlafen lassen." Aber für Snow ist es noch Jimi – und nicht Papa. "Wenn ich merke ok, es bleibt jetzt so, er meint es ernst, kann ich meiner Tochter sagen: Ok, das ist dein Papa", erklärt Yeliz weiter.

Darum will Yeliz ihre Tochter um jeden Preis schützen

Wieso Yeliz ihre Tochter so sehr beschützen will? Sie spricht aus eigener Erfahrung! Ihr eigener Vater war nicht für die 31-Jährige da. "Es ist schwer zu sagen, was ein guter Vater ist, weil ich selber nie einen guten Vater hatte", gesteht sie. Sie hat nie schlecht über Jimi vor ihrer Tochter gesprochen – so wie ihre Mutter es auch nie über ihren Papa getan hat. "Sie hat immer gesagt, wenn wir groß sind, können wir selber entscheiden und jetzt muss er mit der Rechnung leben. Wir haben Kontakt, aber wenn er anruft, dann gehe ich auch nicht ran." Als sie klein war, hat sie immer gehofft, dass ihr Papa kommt oder sie an ihrem Geburtstag anruft. "Ich hasse meinen Geburtstag, weil das immer der Tag war, an dem ich auf mein Handy geguckt und gewartet habe, bis er anruft – und der Anruf kam halt nie."

Kein Wunder also, dass Yeliz ihrem Ex Jimi noch nicht wirklich vertrauen kann und Töchterchen Snow davor schützen will, dasselbe zu erleben, wie sie selbst. Es bleibt zu hoffen, dass ihr das erspart bleibt …

7 Geheimnisse über Yeliz Koc gibt es im VIDEO: