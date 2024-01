Dschungelcamp: Diese Stars sind bereits verstorben

Walter Freiwald zog 2015 in das Dschungelcamp ein und musste sich in der neunten Staffel bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gleich viermal in Folge den Ekel-Prüfungen stellen. Doch sein Einsatz nütze ihm am Ende nicht viel - der Moderator wurde rausgewählt und landete lediglich auf dem sechsten Platz. Walter Freiwald verstarb Ende 2019 an Krebs, kurz nachdem er seine Erkrankung öffentlich gemacht hatte.