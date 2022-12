Dschungelcamp: Dieser Kandidat will Sex im Camp haben!

Am 13. Januar 2023 geht das Dschungelcamp in die nächste Runde. Wieder mal ziehen 12 Promis in den australischen Dschungel und stellen sich den fiesen Dschungelprüfungen. Der Cast in diesem Jahr hat es auch wieder in sich: Neben Krawallbürste Tessa Bergmeier, ziehen Marc Terenzis Freundin Verena Kerth, Ex-DSDS-Sternchen Cosimo Citiolo, Schauspielerin Jana Pallaske und Reality-Star Gigi Birofio ins Camp. Letzterer verriet jetzt, was er vor laufenden Kameras vor hat!

Auch interessant