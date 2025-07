"Dschungelcamp"-Eklat enthüllt: Diese bittere Wahrheit traf Jay Khan ins Mark

Was heute fast in Vergessenheit geraten ist, war 2011 ein echter Skandal im Reality-TV: Ein Vorfall im RTL-Dschungelcamp veränderte das Leben von Jay Khan drastisch – privat wie beruflich. Jetzt, Jahre später, spricht der ehemalige US5-Star ganz offen über die Ereignisse, die ihn damals an den Rand seiner Existenz brachten.