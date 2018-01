Dschungelcamp 2018: Hitze-Schock! Fällt die neue Staffel aus?

Das ist sogar den Kakerlaken zu warm! 12 Promis ziehen in diesem Jahr ins Dschungelcamp. Während in den USA eine bittere Kälte herrscht, sind in Australien total heiße 50 Grad. Fällt die neue Staffel deswegen jetzt aus?

Sogar die Regierung in Australien warnt die Menschen, in den Häusern zu bleiben. Die Promis im Dschungelcamp müssen sich jedoch die ganze Zeit im Freien aufhalten. Sogar einige Asphalte von Sydney nach Melbourne sind geschmolzen.

Zwar können sich die Promis unter Palmen aufhalten, aber dort staut sich die Hitze darunter. Doch was bedeutet die Hitze jetzt für das Dschungelcamp? „Im Dschungelcamp gibt es kein Hitzefrei, dafür aber auch Wasser und Schatten“, erklärt nun ein RTL-Sprecher in der „Bild“-Zeitung.

Besonders den älteren Kandidaten hat die Hitze im Dschungelcamp immer wieder zu Schaffen gemacht. Dieses Mal ist es jedoch besonders heiß und wie die Kandidaten damit klar kommen, wird sich ab dem 19. Januar zeigen.