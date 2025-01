Dschungelcamp: Nina Bott verrät – deshalb müssen ihre Kinder mit nach Australien

"Als die Anfrage kam, musste ich überhaupt nicht nachdenken. Mein Bauchgefühl hat mir sofort gesagt: unbedingt! Für mich war nur die Logistik wichtig, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, es ohne die Kinder zu machen. Das sind meine Prioritäten, ob das funktioniert oder nicht", sagt sie. Als klar war, dass ihre Familie sie begleiten kann, war auch die Zusage fürs Dschungelcamp gesichert.

Warum die Anwesenheit ihrer Kinder in Australien so wichtig für die Schauspielerin ist? Ganz einfach: "Als Mama möchte man ja greifbar sein, wenn etwas ist. Da möchte man nicht erst drei Tage unterwegs sein, bis man bei den Kindern ist. So sind es nur die etwa zwei bis drei Stunden, die das Camp in der Wildnis liegt", erklärt sie.

Um die Kinder bestmöglich versorgt zu wissen, nimmt Nina außerdem ihren Mann, den Unternehmensberater Benjamin Baarz, und ihre Schwiegermutter mit nach Australien. Ein echter Familien-Trip also. Wenn sie das Camp verlässt, hat sie somit direkt alle lieben Menschen um sich herum. Bleibt der 47-Jährigen nur zu hoffen, dass das Wiedersehen etwas auf sich warten lässt ...