Nina Bott: Für das Dschungelcamp nimmt sie ihr Kind aus der Schule

Nina Bott (47) gehört zu den zwölf Dschungelcamp-Kandidaten 2025. Ab dem 24. Januar wird sie zusammen mit Stars wie Lilly Becker (48) oder Timur Ülker (35) am Lagerfeuer Platz nehmen. Die Reise nach Australien tritt die einstige GZSZ-Schauspielerin nicht alleine an. Sie wird von ihrem Mann begleitet – und der hat ebenfalls eine ganze Truppe dabei. Auch die drei jüngsten Kinder von Nina Bott (zwischen drei und acht Jahren) und ihre Schwiegermutter werden mit nach Down Under reisen. Eine Entscheidung, die für ihre achtjährige Tochter Konsequenzen hat.