Dschungelcamp: Unglaubliches Angebot! Jetzt spricht RTL

"Seit 20 Jahren werden im Rahmen dieser Sendung exotische Tiere gegessen, gequält, getötet und für 'Dschungelprüfungen' missbraucht", klagt die Tierrechtsorganisation PETA in einer Pressemitteilung. Deshalb plädieren sie dafür, das "alte" Dschungelcamp in der Vergangenheit zu lassen und die Show fortan ganz anders zu gestalten!

"Moralisches Angebot: PETA will satte 100.000 Euro an den Sender RTL zahlen, sofern dieser das Dschungelcamp dieses Jahr und in Zukunft tierfreundlich und komplett vegan gestaltet", heißt es weiter. Doch davon wollen die Produzenten der Sendung nichts wissen! "Nicht an den Menschen gewöhnte Tiere leiden so oft unter Stress und Todesangst", poltert PETA, doch auch das scheint RTL nicht zu überzeugen.

"Jede Tierbeteiligung in der Show wird vorab der australischen Tierschutzorganisation RSPCA Notification of Animal Usage Form zur Abnahme und Freigabe vorgelegt. Ohne die Abnahme und Freigabe durch die Tierschützer findet keine Prüfung mit lebenden Tieren statt. Zudem wird vor, nach und bei den Dschungelprüfungen die Unversehrtheit der Tiere durch die Prüfung der kurzzeitigen sach- und artgerechten Haltung, der Herkunft sowie des Transportes garantiert", rechtfertigt sich ein Sprecher des Senders gegenüber "Watson". "Für die Dschungelprüfung musste kein Tier extra sterben. Es handelt sich um Fleischabfälle lokaler Metzgereien, die sowieso entsorgt worden wären."

Ein schwacher Trost für die Tierrechtsorganisation, die sich schon lange dafür stark macht, die Sendung tierfreundlicher zu gestalten.