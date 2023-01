Dschungelcamp: Zoff im Versace-Hotel! Bei zwei Begleitungen fliegen die Fetzen

In dem Streit ging es wohl um die 12-Jährige Tochter von Djamila, Jada Rose. Yvonne König hat die Freundin von Djamila wohl dafür kritisiert, wie das Mädchen in der Zeit, in der ihre Mutter im Dschungel sitzt, betreut wird. Das hat Yvonne Woelke nicht auf sich sitzen lassen und wurde sogar laut: "Yvonne Woelke ist gegenüber Yvonne König richtig laut geworden und schrie, dass sie nicht weiter schlecht über sie hinter ihrem Rücken reden solle. König hat dann zurück geschrien", berichtet ein Augenzeuge.

Gegenüber Bild hat Djamilas Freundin den Streit bestätigt: "Ich mag es nicht, wenn man hinter meinen Rücken schlecht redet. Wenn jemand ein Problem mit mir hat, kann er gerne zu mir kommen. [...] Djamilas Tochter bedeutet mir sehr viel und ich kümmere mich sehr gut um sie."

