Dschungelshow 2021: Bittere Beichte von Dr. Bob!

Dr. Bob meldet sich zu Wort

Zum Glück ist in diesem Jahr aber trotzdem ein bekanntes Gesicht dabei! Dr. Bob wurde extra aus Australien eingeflogen, um die Kandidaten zu unterstützen. Trotz der Pandemie fürchtet er sich nicht vor dem Job. "Ich kenne das Risiko, gehe es bewusst ein. Ich habe mein Leben lang eng mit Menschen zusammengearbeitet, manchmal unter schlimmsten Bedingungen", erklärt er gegenüber "Bild". "Ich werde Deutschland drei Tage nach Ende der Show verlassen. Danach gehe ich zwei Wochen in Quarantäne in ein Hotel in Sydney."

Von den Kandidaten, die um das begehrte "Dschungelcamp"-Ticket kämpfen, haben viele TV-Zuschauer bisher noch nie etwas gehört. Auch Dr. Bob geht es da ähnlich. Er legt vor dem Start der Show eine bittere Beichte ab: "Ich habe erstmal im Internet gesucht, um etwas über sie herauszufinden!"

