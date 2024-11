DSDS-Finale: Die Zuschauer rechnen gnadenlos ab!

Kaum war der Auftritt vorbei, da begann die Gerüchteküche bereits zu brodeln. Denn gestern war nicht nur die finale Sendung der Staffel, sondern auch die letzte Folge mit Pietro Lombardi als Juror. Er gab seinen Abschied bereits zuvor bekannt. Die Fans im Publikum sind mit dieser Änderung allerdings alles andere als glücklich und sangen mehrere Male im Studio als Chor die Worte "Ohne Pietro kein DSDS". Der wiederum bedankte sich via Instagram bei all seinen Fans und zeigte sich von der großen, loyalen Geste berührt.

Was das nun alles mit Bushido zu tun hat? Wie jetzt einige vermuten, bedeutet die Auftakt-Performance des Rappers gleichzeitig auch den Auftakt eines neuen DSDS-Kapitels. Gerüchten zufolge soll er in der kommenden Staffel 2025 Pietros Platz in der Jury einnehmen. Weder Pietro noch Bushido oder der Sender RTL haben dies bisher bestätigt.