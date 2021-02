DSDS: Krankheits-Schock - Vorzeitiges Aus für Favorit Karl Jeroboan?

Wie nun herauskommt, könnte der Traum von DSDS schon frühzeitig platzen. Denn Karl hat eine Beule am Hinterkopf entdeckt. Zunächst dachte er, es sei nur ein Pickel, doch die Beule ist in den letzten Wochen gewachsen. Was es genau ist, wissen die Ärzte noch nicht. Man kann aber aktuell nicht ausschließen, dass es bösartig ist.

"Wir hoffen das Beste, ich bleibe positiv", so Karl gegenüber RTL. Ein MRT soll nun Gewissheit bringen. Bleibt zu hoffen, dass es nichts schlimmes ist und der Sänger die Fans weiterhin gesund und munter bei DSDS begeistern kann!

