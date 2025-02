DSDS-Star Joey Heindle: Liebes-Aus nach 5 Jahren! Das ist der wahre Grund

Der Sieger der 2013er-Ausgabe des Dschungelcamp lernte seine nun Ex-Partnerin während einer schwierigen Zeit in seinem Leben kennen. Da lief nämlich noch die Scheidung von Justine Dippl (37): "Die Scheidung zog sich wegen Corona total in die Länge. Das hat mich seelisch bis an meine Grenzen gebracht. Auch als die Scheidung 2023 endlich durch war, wurde es nicht besser." Ramona und ihre Familie hätten ihn in dieser Phase stets unterstützt, auch wenn sie "viel wegstecken" musste. Tatsächlich ist die Trennung schon vor einer Weile passiert, im letzten Jahr ist Heindle aus der gemeinsamen Wohnung in der Schweiz ausgezogen. Doch wie kam es dazu?