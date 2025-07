Duane Chapman trauert um Stiefenkel: 13-Jähriger versehentlich vom Vater erschossen

Ein tödlicher Zwischenfall erschüttert die Familie des Reality-TV-Stars Duane "Dog" Chapman. Wie unter anderem TMZ berichtete, kam es am 19. Juli 2025 in einer Wohnung in Naples, Florida, zu einem tragischen Vorfall: Gregory Zecca, Dogs Stiefsohn, soll versehentlich seinen eigenen 13-jährigen Sohn Anthony erschossen haben.