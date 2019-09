Ed O‘Neill als Al Bundy

Vom Broadway-Künstler avancierte Ed O’Neill über Nacht zum kultigsten -Serien-Star der 80er Jahre. Die Rolle des Familienvaters Al Bundy war dem ehemaligen Football-Spieler wie aufs Leib geschnitten. Über zehn Jahre schlug sich der ständig frustrierte Damenschuhverkäufer mit seiner Serien-Ehefrau Peggy (Katey Sagal) die Köpfe ein, bevor der Darsteller Ende der 90er Jahre mit seiner echten Ehefrau Catherine zwei eigenen Kinder (Sophia und Claire) bekam. Doch lange hielt es Ed O’Neill nicht ohne den trubeligen Alltag am Filmset aus, denn seit 2009 spielt er erneut das Familienoberhaupt eines nervenaufreibenden Familienclans in der erfolgreichen US-Sitcom „Modern Family“. In der Rolle des schnöseligen Jay Pritchetts sicherte sich der Ausnahmeschauspieler nicht nur vier Preise, sondern durfte sich 2011 auch auf dem „Walk of Fame“ in verewigen.