Edith Stehfest: Emotionale Beichte kurz vor dem "Sommerhaus der Stars"-Start

Endlich geht das "Sommerhaus der Stars" in die nächste Runde! Am 12. September gibt es die erste Folge bereits auf RTL+ zu sehen. Am 19. September läuft die Show dann endlich auch im TV. In 12 Folgen kämpfen die Promi-Paare um das Preisgeld und streiten sich dabei natürlich wieder heftig! Im ersten Trailer ist bereits zu sehen, dass es auch in diesem Jahr richtig kracht!