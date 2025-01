Edith Stehfest: Nach Fleisch-Fiasko! Ex-GZSZ-Star platzt der Kragen

Am Mittwoch durften sich die Stars über einen großen Essenskorb freuen - samt Fleisch darin! Schon vorher haben die Kandidaten darüber diskutiert, wie man das Fleisch am besten brät, ob ganz oder in Stücken. Doch Edith wollte sich nichts lassen und machte ihr eigenes Ding – wirklich gut lief das aber nicht. "Mein Herz blutet, wenn ich eine Edith sehe, die das Ganze an sich reißt und meint, sie weiß es am besten, und meint, das Fleisch im Ganzen in der Pfanne zu braten – was für ein Schwachsinn", ärgert sich Raul Richter bei Instagram. "Aber dann zu meinen, sie kann das am besten, und deshalb macht sie das – richtig unangenehm."

Er fühlt absolut mit den Mitcampern Mitcamper und zeigt für sie Verständnis. "Ich verstehe auch die anderen, die da ein bisschen ungehalten sind. Selbst mit Sternen habe ich den Hunger des Todes gehabt. Ich war nie satt", so der Ex-Kandidat. Und wenn der Hunger groß ist, ist die Stimmung oft im Keller ...

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Täglich um 20.15 Uhr auf RTL oder im Stream bei RTL+*.

*Affiliate Link

7 Geheimnisse über Edith Stehfest gibt es im VIDEO: