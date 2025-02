Edith Stehfest vs. Pierre Sanoussi-Bliss: Der Zoff eskaliert! Edith will das Camp verlassen

Als Anna-Carina verkündet, dass sie noch eine Nacht im Doppelbett schlafen will, kommt es zum Eklat. Das gefällt Edith nämlich gar nicht: "Für deine Ausschlaf-Nacht? Nee, das ist nicht fair." Jörg stimmt ihr zu.

Da ein Bett fehlt, müssten dann ja zwei andere Stars in einem Bett schlafen - Edith denkt dabei an Pierre und Sam. Und der Schauspieler reagiert sauer: "Du bist so 'ne dämliche Kuh." Und er legt nach: "Ich bin einfach angepisst, wenn solche alten Klischees in ihrem Redeschwall hochkommen. Sie mischt sich in jedes Gespräch ein, kann alles – da musste ich mal eine Ansage machen. Das war so dumm."

"Ein Glück habe ich heute einen Clown gefrühstückt, daher ist es mir egal", so die 30-Jährige über den Kommentar. Doch der Stachel sitzt tiefer als sie zugeben will. Besonders der Fakt, dass niemand ihr zur Seite gestanden hat nach so einer Aussage! "Ist ja super, dass das alle so tolerieren, wenn Pierre so etwas zu einer Frau sagt. Dankeschön an alle in der Runde für die Unterstützung…", ärgert sie sich. Pierres Kommentar: "Sollen sie mich jetzt zusammenschlagen oder was?"

Eine hitzige Diskussion beginnt und die Stars diskutieren darüber, was wirklich gesagt wurde. Pierre aber möchte das gar nicht klarstellen! "Aber es macht doch Spaß. Ich werde es nicht auflösen!" Da platzt Edith der Kragen! "Dann bitte ich alle Zuschauer, dass wir genau wissen, wer ab morgen nicht mehr hier sein wird, sonst kommt von mir eine Antwort auf diese Sache und es ist nicht in Ordnung. Das kann ich nicht tolerieren, dann würde ich aus dem Dschungelcamp gehen." Ob sie wirklich ernst macht?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Täglich um 20.15 Uhr auf RTL oder im Stream bei RTL+*.

*Affiliate Link

7 Geheimnisse über Edith Stehfest gibt es im VIDEO: