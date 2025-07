Ehefrau reagiert nach Kuss-Video: Trennung bei Tech-Boss Andy Byron?

Was als harmloser Konzertbesuch begann, endete für Tech-Unternehmer Andy Byron (54) in einem waschechten Skandal. Während eines Coldplay-Konzerts in Boston filmte die Kiss-Cam den CEO des Start-ups Astronomer in inniger Umarmung mit Kristin Cabot, der Personalchefin seines Unternehmens, und das vor Tausenden Fans auf der Leinwand. Das Problem: Byron ist verheiratet, aber nicht mit Cabot.