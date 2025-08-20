Ehekrise bei GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi und Tom Beck?

Bei GZSZ-Star Tom Beck und Ehefrau Chryssanthi Kavazi scheint es ordentlich zu kriseln, aus einem romantischen Dinnerabend zu zweit wurde ein heftiger Streit. Ist ihre Ehe etwa in Gefahr?

Tom Beck und Ehefrau lächeln in die Kamera! - Foto: Imago / Future Image

Chryssanthi Kavazi und ihr Ehemann Tom Beck auf einem Event!

© Imago / Future Image

InTouch Redaktion
Uhr

Es sollte ein ganz entspannter Abend zu zweit werden, doch dann zofften sich Tom Beck (47) und seine Frau Chryssanthi Kavazi (36) ein wenig im Auto – und das auch noch ausgerechnet an ihrem siebten Hochzeitstag kurz vor einem romantischen Dinner-Date in Berlin.

Auf dem Weg ins Luxus-Restaurant "Grill Royal" fliegen die Fetzen – und Chryssanthi teilt den Zoff ganz offen auf Instagram. "Ich habe zu viel gequatscht und jetzt ist er beleidigt", gesteht sie lachend in ihrer Story. Doch während sie den Streit eher locker nimmt, scheint Tom ganz andere Gedanken zu haben: "Ist das verflixte siebte Jahr jetzt endlich vorbei – oder kommt’s erst noch?", fragt er halb im Spaß, halb im Ernst.

Drama oder nur ein kleiner Ehekrach? Das bleibt abzuwarten...

So haben sich Chryssanthi und Tom kennengelernt!

Wenn es um ihre Liebesstory geht, sind Chryssanthi Kavazi und Tom Beck ganz offen. Statt am Filmset hat’s nämlich ganz woanders gefunkt: In der Kochshow "Grill den Henssler" plauderte Tom ganz locker aus, dass der erste Funke in einem Club in Köln übersprang.

"Wir wurden einander vorgestellt", erinnert sich der Schauspieler – klingt nach einem echten Hollywood-Moment! Doch der erste Kuss? Fehlanzeige! Denn schon am nächsten Tag jettete Tom mit seinen Jungs nach Mallorca.

Doch zum Glück hielt das die beiden nicht ab, sich noch besser kennenzulernen …

