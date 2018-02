Ehrlich Brothers: So hot sieht Chris Ehrlich im Normalo-Look aus!

Ehrlich Brothers: So hot sieht Chris Ehrlich im Normalo-Look aus!

Wow, fast hätte man Chris Ehrlich von den Ehrlich Brothers gar nicht erkannt. Aber er ist es wirklich! Der Magier zeigt sich Normalo-Look und begeistert seine Fans!

Chris Ehrlich ohne Bling Bling

Normalerweise kennen die Fans Chris Ehrlich nur mit blonder, auffälliger Frisur und Eye-Catcher-Klamotten. Denn so treten die Ehrlich Brothers eben auf der Bühne auf - mit Erfolg. Die beiden werden von den Anhängern gefeiert und locken zahlreiche Zuschauer in ihre Shows. Doch auch in einem Alltags-Look scheint vor allem Chris zu überzeugen!

In Hemd, Sakko und einer ziemlich nromalen Frisur geht Chris Ehrlich nämlich in der Tourfreien Woche auf die Piste. Ob ihn so jemand im Club erkennt?

Chris Ehrlich: Die Fans sind begeistert

Frauen dürften jedenfalls auf ihn aufmerksam werden! Denn unter dem Foto bekommt Chris Ehrlich zahlreiche Komplimente. "Wow Du braust echt einen Waffenschein wenn du so raus gehst", "Du bist hot" oder "Einsetzende Schnappatmung! Hola die Waldfee", scheiben sie begeistert.