Einbruch bei HSV-Star Davie Selke – Täter schlugen während Aufstiegsfeier zu

Als Evelyn Selke mit ihrer Tochter nach Hause kam, bot sich ihr ein Bild des Grauens: Die Wohnungstür war aufgebrochen, das Innere komplett durchwühlt. Auf Instagram schilderte sie bestürzt: "Bei uns wurde in der Nacht, während wir den Aufstieg gefeiert haben, eingebrochen. So etwas Asoziales habe ich in meinem Leben noch nie erlebt."