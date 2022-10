Ekaterina Leonova: Bittere Beichte! Ihr Glück liegt in Scherben

Ekaterina fühlt sich nicht gut

"Herbst… ist eine wunderschöne Zeit. Die Farben der Natur sind einfach so bezaubernd. Aber das ist auch die Zeit, in der man so oft zum Nachdenken kommt", schreibt Ekaterina zu einem hübschen Foto von sich. "Viele haben mich gefragt, ob bei mir alles ok ist. Ich würde sagen: Das Leben ist kein Wunschkonzert. Es wird immer wieder etwas anders laufen, als man gehofft oder geplant hat. Und jetzt habe ich so eine Zeit."