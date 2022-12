Ekaterina Leonova: Es ist vorbei! Sie nimmt offiziell Abschied von "Let's Dance"

Denn Ekaterina Leonova nimmt Abschied zumindest von der "Let's Dance"-Tour. Denn die ist nun ganz offiziell vorbei. "Die Let’s Dance Tour 2022 ist beendet. Wow, was für eine Reise, was für ein Erlebnis. Die wunderschönen Erinnerungen davon bleiben für immer in meinem Kopf und in meinem Herz", schreibt die Tänzerin in einem Post bei Instagram. Und wird zum Schluss noch einmal richtig emotional: "An dieser Stelle würde ich jedem, aber wirklich jedem aus dem großen Let’s Dance Tour Familie-Team für diese wunderschöne Momente DANKE sagen. WIR alle ZUSAMMEN haben geschafft, dass diese Reise magisch, emotional und unvergesslich bleibt." Doch auch wenn es bei ihrem Beitrag nur um die Tour geht, scheine die Fans sich zu sorgen...

Auch interessant