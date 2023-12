Ekaterina Leonova: Liebeshammer! Jetzt spricht sie über ihren Traummann

Weihnachten wird auch das Fest der Liebe genannt. Ob Ekaterina da nicht auch mal Bauchkribbeln hat? Die Profitänzerin winkt ab: "Naja, bei meinem turbulenten beruflichen Leben momentan… Ich weiß nicht, ob mein Bauch da gekribbelt hat, weil ich aufgeregt war vor der Aufzeichnung für 'Das Supertalent', bei dem ich in der Jury sitzen durfte oder von zu viel Schokolade, die ich vor Aufregung gegessen habe", lacht die 36-Jährige.

Prinzipiell wünsche sie sich aber schon einen Partner. Was die Optik anbelangt habe sie jedoch keine konkreten Vorstellungen: "Das Aussehen könnte ich nicht konkret festlegen, das ist zweitrangig." Viel ausschlaggebender seien für die TV-Ikone die inneren Werte. Wichtig sei, "dass er mich auch morgens nach dem Aufstehen mögen sollte und in Jogginghose." Einfach ein "liebevoller Familienmensch - das würde es treffen!", so die 36-Jährige. Und ihr Idealbild von einem Mann? "Ein Prinz auf dem weißen Schimmel wär schon toll", schmunzelt sie.

Ihr Ex-Freund Mentalist Timon Krause hat sich da wohl eher als Frosch entpuppt. Doch eventuell gibt es schon einen neuen Anwärter. Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll der Influencer David I. aus Hamburg Ekaterina Rosen nach Hause und auch in das Hotel geschickt haben, in dem sie während der aktuellen "Let’s Dance"-Tour wohnte. Zu den Gerüchten hat sich die Profitänzerin bisher jedoch nicht geäußert.

Ihr wollt keine News aus der Welt der Stars und Sternchen mehr verpassen? Dann schaut jetzt bei unserem WhatsApp-Channel vorbei!