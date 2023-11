Ekaterina Leonova & Timon Krause: Heftige Enthüllung nach dem Liebes-Aus! Er hat nur mit ihr gespielt

Scheinbar war das von Anfang an Timons Plan: "Liebe war es von ihm aus offensichtlich nie, im Gegensatz zu Ekat. Sie hat ihn geliebt, dachte sogar über eine gemeinsame Zukunft nach. Kinder, Hochzeit, das volle Programm.", sagt der Freund weiter. Doch das kam für Timon offenbar noch nicht infrage: Er sei "noch lange nicht so weit, sesshaft zu werden, eine Familie zu gründen – all das, was Ekat möchte." Doch Timon war laut des Freundes eher "unreif" gewesen und habe "sich in einer Selbstfindungsphase" befunden.

Ob die beiden doch noch einmal zueinander finden werden?