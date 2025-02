Ekaterina Leonova: "Ich bin konservativ!" Deutliches Statement zu Liebesbeziehung

"Viele denken, dass ich jede Woche einen neuen Freund habe. Das entspricht nicht der Realität, denn ich bin sehr konservativ. Ich habe auch männliche Freunde, mit denen ich mich einfach nur gut verstehe. Wenn ich einen Mann zu mir nach Hause einlade, heißt das nicht, dass wir etwas am Laufen haben", so Ekaterina vor rund einem Jahr in einem Interview mit "Bild". Ekat ist eben wählerisch, wenn es um Männer geht.

Und was braucht ein Mann, um Ekat von sich überzeugen zu können? "Es muss einfach Klick machen. Mir sind Humor und Ehrlichkeit wichtig", verriet sie damals weiter. Sich selbst findet die Profitänzerin übrigens "nicht perfekt". "Für mich sind innere Werte wichtiger als Äußerlichkeiten. Heute bin ich vielleicht sexy und hübsch, aber irgendwann geht diese Schönheit vorbei. Ich möchte nicht, dass man mich als eine schöne Puppe sieht, sondern als Mensch mit inneren Werten."