Ekaterina Leonova: Neuer Freund nach "Let's Dance"?

Über das Liebesleben von Ekaterina Leonova (37) wurde schon viel spekuliert. Gerade erst trat die hübsche Tänzerin mit ihrem Ex-Freund Paul Lorenz (37) bei der "Profi-Challenge" an. Die beiden verarbeiteten mit dem Tanz ihre turbulente Beziehung. "Ich liebe Paul immer noch, aber mit einer anderen Liebe. Aber ein Teil von meinem Herzen gehört ihm immer noch", erzählte sie in der Sendung. Ein Liebescomeback gibt es aber nicht. Paul ist mittlerweile verheiratet und Vater einer Tochter. Und Ekat? Hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite?