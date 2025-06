Ekaterina Leonova und Freund Ilya wollen ihr Glück nicht länger für sich behalten

"Eigentlich wollte ich nicht so kitschig sein und euch mit den Pärchen-Fotos überfallen, aber ihr habt so viele Fragen gestellt und ich freue mich so sehr, dass ihr euch für mein Liebesglück auch freut. Ja, ich bin gerade unendlich glücklich und genieße dieses tolles Gefühl, in gleicher Maß zu lieben und geliebt zu werden. Das ist wirklich so schön", schreibt Ekat gerührt.