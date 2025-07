Ekaterina Leonova & Ilya: Gemeinsames Liebesnest! "Irgendwann muss das passieren"

"Wir überlegen auch, vielleicht zusammenzuziehen", verrät Ekaterina aufgeregt. Ilya kann da nur zustimmen: "Irgendwann muss das passieren", sagt er nickend. Somit hätte das Pendeln bald vielleicht endlich ein Ende. Während die dunkelhaarige Schönheit in München lebt, hat ihr Liebster seine Bleibe in Brühl. Natürlich besuchen sie sich regelmäßig, aber eine gemeinsame Wohnung wäre natürlich der logische nächste Schritt in ihrer Beziehung.