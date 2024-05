Ekaterina Leonova & Paul Lorenz: Die alten Gefühle sind wieder da!

"Ich glaube, das hat gutgetan, dass wir unsere Beziehung oder auch Trennung verarbeitet haben", gibt Ekaterina zu. Damals habe sie nämlich gar nicht richtig verstanden, warum es überhaupt zum Liebes-Aus kam. Auch Paul hat von der gemeinsamen Zeit auf dem Parkett profitiert und die Trennung endlich besser verarbeiten können.

"Es war nicht leicht, wir haben uns in Liebe getrennt", sagt Ekat gegenüber RTL. "Ich weiß, dass Paul immer auf meiner Seite sein wird … in Höhen und Tiefen." Da kann Paul nur zustimmen: "In guten und in schlechten Zeiten".

Auch wenn sie kein Paar mehr sind, stehen Ekaterina und Paul immer noch zueinander. Und seit der Profi-Challenge haben sie eine ganz neue Ebene der Freundschaft erreicht ...