Ekaterina Leonova: Unfall bei „Let’s Dance”-Tour! So geht es ihr jetzt

Für „Let’s Dance“-Fans dürfte der Vorfall Erinnerungen wachrufen, denn schon 2015 kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall: Im großen Finale tanzte Ekat mit Olympiasieger Matthias Steiner einen Freestyle, als sie plötzlich umknickte und sich am Fuß verletzte. Tapfer zog sie die Performance durch, brach jedoch nach der Show hinter der Bühne zusammen. Matthias Steiner stand ihr sofort zur Seite und zeigte sich besorgt. „Die Endpose war eigentlich so gedacht, dass wir beide nach vorne schauen. Plötzlich dreht sie sich um und schreit. Ich dachte schon, ich wäre ihr auf den Fuß getreten“, erinnerte er sich an den schockierenden Moment.

Auch wenn Ekaterina das Finale sitzend beenden musste, ließ sie sich die Freude über den Show-Abschluss nicht nehmen. Direkt im Anschluss ging es zur Kontrolle ins Krankenhaus, wo die Entwarnung folgte: „Zum Glück ist mein Fuß nicht gebrochen, aber ich habe eine Verstauchung und eine Zerrung im oberen Sprunggelenk. Fürs Erste werde ich mit Krücken tanzen, aber es fühlt sich schon besser an als gestern.“