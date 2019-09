Ekaterina Leonova: Verliebt? Dieses Bild ist eindeutig!

Reddit this

tanzt sich regelmäßig mit ihren prominenten Tanzpartnern zum "Let's Dance"-Sieg Doch aus ihrem Privatleben macht der -Star ein riesiges Geheimnis. Hat die Sportlerin etwa einen Freund?

Ekaterina Leonova: Trauriger Abschied!

Ist Ekaterina Leonova vergeben? Dieses Bild ist eindeutig

Grund für die Spekulationen ist ihr Outfit bei der "Angermaier Trachten"-Nacht in Berlin. Ihr Dirndl-Schleifchen trug sie auf der rechten Seite. Das heißt: Die Frau ist vergeben.

Ekaterina Leonova und Benjamin Piwko bei der "Angermaier Trachten"-Nacht Foto: Getty Images

hakte bei Ekaterina nach. "Man hat mir die Schleife gebunden und danach habe ich erfahren, dass ich vergeben bin. Deswegen habe ich sie diagonal gemacht", redete sie sich raus. Bedeutet "diagonal" vielleicht so viel wie "es ist kompliziert"? Auf die Frage, ob sie auf der Party von Single-Männern angeflirtet werden darf, antwortete sie: "Aber vorsichtig. Das ist schon in der Diagonalen. Da musst du vorsichtig sein." Hmmm, so richtig viel schlauer sind wir durch diese Aussage leider nicht geworden...

Drama um Motsi Mabuses Baby! Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: