Ekaterina Leonova: Von wegen Keller-Sohn! Mit DIESEM "Let's Dance"-Star ist sie wirklich im Urlaub

Gerade ist Ekat zu der besagten Mallorca-Reise aufgebrochen - ohne Joshua. Der zeigt sich in seinen Instagram-Stories am Bodensee mit seiner Mama und seinem Bruder Aaron (31). Ekaterina hat dagegen eine andere Reisebegleitung gefunden: ihre beste Freundin und Tanzkollegin Mariia Maksina (27). Auf Instagram postete sie zahlreiche gemeinsame Bilder, auf denen die beiden sich umarmen und freudestrahlend in die Kamera lachen. Dazu lässt der "Let's Dance"-Star die Follower an dem witzigen Dialog teilhaben, der zum gemeinsam Urlaub geführt hat: "Mariia: 'Ekat, dein Schwesterherz vermisst dich und du hast frei...' Ekat: 'Verstanden. Ich packe den Koffer.' Mariia: 'Alleine oder mit Begleitung?' Ekat: 'Muss ich eine haben?' Mariia: 'Neee. Hier gibt es genug davon.' Ekat: 'Ok, ich bin schon am Flughafen...'" Damit nimmt sie auf humorvolle Weise den Gerüchten den Wind aus den Segeln...

